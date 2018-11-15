За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения– штаб ООС

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

"Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы захватчики применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара", - добавили в штабе ООС.

"15 ноября враг активизировался на Горловском направлении. Ночью, оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного. В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а у Южного - еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое боевиков были уничтожены, еще трое получили ранения.