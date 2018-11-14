В Запорожье злоумышленник бросил в людей взрывное устройство, трое человек получили ранения - полиция

В Запорожье неизвестный бросил взрывное устройство в людей, находящихся на улице - трое мужчин получили ранения. В Запорожской области введен план "Сирена" по розыску преступника, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделения полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что по ул. Военстрой произошел взрыв" – говорится в сообщении на официальном сайте ГУ НП Запорожской области в среду вечером.

Прибывшие на место взрыва полицейские, установили, что неизвестный бросил взрывное устройство .в людей, находящихся на улице. В результате получили ранения трое мужчин – 1989г.р., 1986 г.р., 1996 г.р.

Как выяснилось, двое раненных мужчин - работники местных предприятий, третий - студент, и не имеют никакого отношения к политическим партиям, криминалитету либо к крупному бизнесу.

Пострадавшие госпитализированы с телесными повреждениями. Злоумышленник скрылся. На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также прибыло руководство областной полиции.

"Открыто уголовное производство по признакам ст.15 УК Украины (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство)" – отметили в полиции.

В Запорожье и Запорожской области введен план "Сирена". Весь Запорожский гарнизон ориентирован на поиск преступника.

Полиция обратилась к жителям региона с пониманием отнестись к оперативно-розыскным мероприятиям, которые на данное время проводятся полицией в регионе.