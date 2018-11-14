События

15:54 14.11.2018

Прорыв теплосети в центре Киева ликвидирован, обнаружены другие повреждения

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Специалисты ликвидировали повреждение теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева, однако при этом обнаружили другие повреждения, которые могут вызвать аварию.

Как рассказал на брифинге в среду заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, сотрудники профильных служб обнаружили дополнительные повреждения, которые могут вызвать аварию, и работают над заменой сетей.

КП "Киевтеплоэнерго" на период ликвидации аварии осуществило переподключение домов на другую тепловую сеть, чтобы не оставлять людей без тепла. Ночью эвакуировали автомобиль, попавший в зону повреждения (в образовавшуюся яму).

Как сообщалось, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского 13 ноября вечером произошел прорыв трубы с горячей водой с последующим провалом асфальтового покрытия. Один автомобиль частично провалился в образовавшуюся на дороге яму.

Теги: #киев #кгга #теплосеть #прорыв
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