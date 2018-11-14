Экс-начальник инспекции ГАСК в Киеве уведомлен о подозрении в содействии строительству "вертолетной площадки Януковича"

Бывший начальник инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве уведомлен о подозрении в непринятии мер по остановке самовольного строительства на Парковой дороге в столице (так называемая "вертолетная площадка Януковича") и незаконной выдаче документов на строительные работы, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"О вертолетной площадке. Бывшему начальнику инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением – ИФ)", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в среду.

Она подчеркнула, что в результате противоправных действий чиновника в интересах лиц из ближайшего окружения президента-беглеца Виктора Януковича (речь идет о непринятии мер по остановке самовольного строительства на Парковой дороге в Киеве, незаконной выдаче разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ ООО "Амадеус Ко") произошло частичное уничтожение памятников культуры и памятников археологии национального значения. В результате этого территориальной громаде Киева причинен ущерб на общую сумму более 190 млн грн.

Как сообщалось, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по итогам тендера передало управление активами КВЦ "Парковый" (так называемая "вертолетная площадка Януковича") по адресу Парковая дорога, 16а, коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения".