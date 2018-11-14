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14:10 14.11.2018

Мэра Смелы не пустили на заседание Кабмина; Раде предлагают назначить внеочередные выборы горсовета и городского головы

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Мэр г.Смела Черкасской области Алексей Цыбко утверждает, что его не пропустили на заседание Кабинета министров Украины в среду.

"Меня пригласили на заседание Кабинета министров сегодня, а когда увидели, что приехала община Смелы, когда услышали ее выступление, уже радикальное, мне аннулировали пропуск и не допустили на заседание правительства", - сказал А.Цыбко в эфире телеканала "Прямой" в среду.

Он обвинил в срывах теплоснабжения частную компанию, "счета которой были на Кипре". По мнению мэра, правоохранительные органы могут быстро разобраться с этой ситуацией.

А.Цыбко сообщил, что был суд и руководителя этого предприятия "фактически задержали", но "приехал такой депутат Фурсин (народный депутат группы "Воля народа" Иван Фурсин - ИФ)… и вытянул этого преступника", взяв его на поруки.

Мэр Смелы проинформировал, ссылаясь на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуарда Кругляка, что тот вместе с первым заместителем правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Переломой приедут 15 ноября в Смелу решать вопрос с теплоснабжением.

"Но его можно решить уже сегодня – дать команду включить тепло", - уверен А.Цыбко.

Мэр города утверждает, что жители Смелы заплатили за тепло и они ни в чем не виноваты. "У людей есть проплаченные платежки, а у бюджетных организацией есть акты выполненных работ", - сказал он.

Руководитель города также сообщил, что с 14 ноября по распоряжению представителя обладминистрации в Смеле отключили и водоснабжение. "Фактически, город парализован полностью", - сказал А.Цыбко.

По факту неподачи тепла в Смеле открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). "Действия должностных лиц, по вине которых произошел сбой отопительного сезона в городе Смела, будут изучаться в рамках открытого уголовного производства", - сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Из-за срыва начала отопительного сезона в городе закрыты учебные заведения.

Внефракционные народные депутаты Павел Кишкарь и Виктор Кривенко 8 ноября зарегистрировали проект постановления №9280 о назначении внеочередных выборов депутатов Смелянского городского совета и городского головы Смелы в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня вступления в силу данного постановления в случае его принятия.

В пояснительной записке к проекту постановления инициаторы аргументируют необходимость проведения досрочных выборов фактами нарушений Конституции и действующего законодательства городским головой А.Цыбко и чиновниками местного самоуправления, а также в связи с дестабилизацией социально-политической ситуации в Смеле.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко раскритиковал А.Цыбко за не решение вопроса теплоснабжения в городе еще летом, чтобы вовремя начать отопительный сезон, но пообещал содействие в решении проблемы

Теги: #смела #черкасская_область #теплоснабжение #кабмин
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