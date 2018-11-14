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11:45 14.11.2018

Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн

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Уникальный розовый бриллиант ушел с молотка за $50 млн

Редкий розовый бриллиант продан за $50,3 млн на торгах аукционного дома Christie's в Женеве, передают в среду западные СМИ.

"Речь идет примерно о $2,6 млн за один карат. Это стало мировым рекордом, что касается продажи розовых бриллиантов", - цитируют издания главу аукционного дома в Европе.

По данным СМИ, вес драгоценного камня составляет почти 19 карат. Бриллиант ранее принадлежал семье Оппенгеймеров, которые основали золотодобывающую корпорацию Anglo American.

Бриллиант в 18,96 карат был обнаружен в одной из шахт в Южной Африке 100 лет назад. Его огранку произвели в 1920-х годах, и с тех пор он не претерпел изменений.

Драгоценный камень стал самым ярким и дорогим розовым бриллиантом, который когда-либо выставлялся на торгах Christie's. Специалисты оценили камень как принадлежащий к категории наиболее насыщенных: в эту группу попадают примерно 2% всех бриллиантов.

Ранее на аукционе продавали лишь несколько розовых бриллиантов весом более 10 карат.

Теги: #аукцион #бриллиант
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