В Киеве горел склад с горюче-смазочными материалами – ГСЧС
В Оболонском районе Киева под утро возник пожар в складском помещении ангарного типа по хранению горюче-смазочных материалов, пострадавших нет.
Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о пожаре на ул. Коноплянская, 18, поступила к спасателям в 3:15.
Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в складском помещении ангарного типа по хранению горюче-смазочных материалов на площади 300 кв.м.
В 4:38 пожарные локализовали пожар, в 4:58 - ликвидировали.
Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причины его возникновения выясняются.