В Киеве горел склад с горюче-смазочными материалами – ГСЧС

В Оболонском районе Киева под утро возник пожар в складском помещении ангарного типа по хранению горюче-смазочных материалов, пострадавших нет.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о пожаре на ул. Коноплянская, 18, поступила к спасателям в 3:15.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в складском помещении ангарного типа по хранению горюче-смазочных материалов на площади 300 кв.м.

В 4:38 пожарные локализовали пожар, в 4:58 - ликвидировали.

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причины его возникновения выясняются.