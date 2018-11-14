Суд взял под домашний арест 17-летнего водителя, совершившего "пьяное" смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения 17-летнему водителю автомобиля Volkswagen, совершившему ДТП в результате которого погибла 16-летняя девушка.

"Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье в г.Купянск Харьковской области 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость движения и врезался в электроопору, в результате чего машина опрокинулась, а находившаяся в салоне 16-летняя пассажирка погибла.

По предварительной информации полиции, находившийся за рулем автомобиля парень был в состоянии алкогольного опьянения. Он взял у отца машину без разрешения. Водительского удостоверения у него не было.

Несовершеннолетнему водителю объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть человека).