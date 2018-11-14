События

00:47 14.11.2018

Суд взял под домашний арест 17-летнего водителя, совершившего "пьяное" смертельное ДТП на взятом без спроса отцовском автомобиле

1 мин читать

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения 17-летнему водителю автомобиля Volkswagen, совершившему ДТП в результате которого погибла 16-летняя девушка.

"Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье в г.Купянск Харьковской области 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость движения и врезался в электроопору, в результате чего машина опрокинулась, а находившаяся в салоне 16-летняя пассажирка погибла.

По предварительной информации полиции, находившийся за рулем автомобиля парень был в состоянии алкогольного опьянения. Он взял у отца машину без разрешения. Водительского удостоверения у него не было.

Несовершеннолетнему водителю объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло смерть человека).

Теги: #дтп #украина #арест #купянск
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Двух жителей Харьковской области осудили за организацию незаконной переправки через границу с РФ

На пожаре в Запорожской области погибли трое детей

На Жилянской восстановлено движение транспорта

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова требует отвода экспертов

Двое украинцев погибли, один пострадал в ДТП в Польше

В Кривом Роге запущены 4 котельные "Теплоцентрали"

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Патрульные, с помощью шантажа отобравшие у мужчины авто, предстанут перед судом

В Киеве будут снимать первый международный сериал

Правоохранители освободили 94 человека, которые по принуждению ОПГ работали на сельхозработах

ПОСЛЕДНЕЕ

Кононенко: В ноябре мы вынесем вопрос внесения изменений в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО в зал

Суд определил порядок исследования доказательств в деле об убийстве Вороненкова

На Оболони в автомобиле обнаружен мертвым мужчина, предположительно, погибший от взрыва гранаты

Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Во Львовской области таможенники изъяли почти 7 кг контрабандного янтаря

CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста

В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, заблокировано движение транспорта

Задержанному в Германии экс-нардепу Д.Крючкову выдвинуто подозрение

Детали проверки финсостояния связанных с сыном Януковича лиц составляют банковскую тайну

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА