На пожаре в Запорожской области погибли трое детей

В Запорожской области в с.Великая Знаменка при пожаре погибли трое маленьких детей.

Как подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, во вторник в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района трое детей возрастом 4-5 лет погибли во время пожара в частном доме.

По предварительным данным спасателей, дети отравились угарным газом.

Известно, что огонь распространился на 70 кв.метров жилого помещения. Для его ликвидации пожарным потребовалось не менее часа.

Подробности происшествия запорожские спасатели обещают предоставить в ближайшее время.