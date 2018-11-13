Alibaba разместит в Льеже логистический хаб, премьер Бельгии приветствует проект

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель приветствовал планы китайского гиганта интернет-торговли Alibaba разместить в Льеже новый европейский хаб компании.

"Это очень сильный сигнал, так как он показывает, что предпринятые реформы вводят Бельгию в число участников цифрового рынка. Это скажется на занятости и инвестициях. Нужно было побороться, чтобы убедить их выбрать Бельгию", - заявил глава бельгийского правительства в интервью телеканалу RTBF во вторник.

Ш.Мишель считает планы Alibaba хорошей новостью для экономического развития в районе льежского аэропорта и страны в целом.

По его словам, соседние Нидерланды, которые в последние годы стали лидерами в развитии онлайн-торговли, с неудовольствием восприняли перспективу столь крупной инвестиции в эту отрасль не на их территории.

Вместе с тем RTBF отметил неопределенность со сроками реализации проекта хаба Alibaba в Бельгии.

В компании заявили, что Льеж станет логистическим центром для подразделения Cainiao (служба доставки и отслеживания почтовых отправлений) вместе с Гонконгом, Дубаем, Куала-Лумпуром и Москвой, заявил глава европейского подразделения Терри фон Бибра в интервью бельгийской газете De Tijd.

Он также сообщил, что Нидерланды остаются в числе кандидатов, поскольку Alibaba планирует дальнейшее расширение бизнеса в Европе.