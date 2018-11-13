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14:56 13.11.2018

Экс-министр экологии Шевченко намерен участвовать в президентских выборах

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Экс-министр экологии Шевченко намерен участвовать в президентских выборах

Бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015гг) Игорь Шевченко заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента Украины 2019 года.

"Я, Шевченко Игорь Анатолиевич… хочу объявить о намерении баллотироваться на выборах президента в 2019 году", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Экс-министр озвучил основные положения, которые будут в его предвыборной программе. В частности, будущий кандидат в президенты выступает за введение презумпции виновности в уголовных производствах, связанных с коррупционными преступлениями, а также налога на выведенный капитал и налога на роскошь.

Он отметил, что президентскую кампанию он будет финансировать самостоятельно, но заявил о намерении просить о финансовой помощи бизнес.

В то же время И.Шевченко добавил, что готов отказаться от участия в выборах, если появится новый кандидат, которые "лучше соответствует требованиям", чем он сам.

"Хочу сейчас обратиться к Святославу Вакарчуку, Владимиру Зеленскому, Мишелю Терещенко, Дмитрию Гнапу, Юрию Деревянко и Александру Шевченко. Я вам предлагаю собраться вместе, отбросить свои амбиции, положить на стол свои биографии, кто что имеет в своей компетенции, опыте, и выбрать из нас не самого рейтингового, а самого достойного, самого профессионального кандидата", - призвал экс-министр.

Кроме того, отвечая на вопросы о его отношениях с беглым народным депутатом и бизнесменом Александром Онищенко, И.Шевченко рассказал о протекции нардепа при назначении его министром в 2014 году. В то же время будущий кандидат отметил, что в настоящее время общается с А.Онищенко примерно один раз в месяц посредством Facebook, а также заверил, что народный депутат и бизнесмен не будет финансировать его предвыборную кампанию.

Теги: #президент #шевченко #выборы #экология
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