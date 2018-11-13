Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва осудила незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса

Межпарламентская ассамблея Украина – Польша – Литва резко осудила незаконные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях.

"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши... резко осуждает так называемые выборы, организованные Российской Федерацией в нарушении Минских соглашений на временно оккупированных украинских территориях Донецкой и Луганской областей, и отказывается признавать их результаты", - говорится в резолюции, принятой на 9-м заседании межпарламентской ассамблеи во вторник в Вильнюсе, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".