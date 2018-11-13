События

12:06 13.11.2018

Воевавший в "Оплоте" россиянин приговорен к 10 годам лишения свободы

1 мин читать
Воевавший в "Оплоте" россиянин приговорен к 10 годам лишения свободы

Гражданин Российской Федерации, незаконно прибывший на оккупированную часть Донбасса, где в составе группировки "Оплот" воевал против военнослужащих Вооруженных сил Украины и весной 2017г был задержан, приговорен судом к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где вступил в террористическую группировку "Оплот". В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных", - говорится в обнародованном на странице СБ Украины в соцсети Фейсбук во вторник сообщении.

В апреле 2017г украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террорганизации), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.332 (Организация незаконной переправки лиц через госграницу) Уголовного кодекса Украины Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в СБ Украины.

Теги: #сбу #россиянин #оплот
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

СБУ разоблачила на Волыни инспектора погранслужбы, получавшего взятки за контрабанду сигарет в страны ЕС

Контрактник ВСУ в Херсонской области продавал взрывчатку и патроны - СБУ

СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине

СБУ открыло дело по факту организации незаконных выборов в ОРДО

Военной эскалации в день нелегитимных выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации

Житель Запорожья пытался незаконно переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям - СБУ

В Бахмуте вблизи в/ч замечен БПЛА, управлявший им мужчина передан СБУ

Правоохранители задержали троих подозреваемых в незаконной переправке нелегалов через госграницу Украины в страны ЕС - Лысенко

В Украину из РФ пытались ввезти опасные психотропные вещества

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова заявила, что не владеет конкретной информацией о состоянии здоровья политзаключенного в РФ Сенцова

По факту организации и проведения "выборов" в "ЛНР" начато уголовное производство, следователи уже установили фигурантов – прокуратура Луганщины

Сейм Литвы осудил незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса

Продан заявил о повестке САП с требованием явиться к следователю

Денисова: Более 890 заключенных в тюрьмах в ОРДЛО просят о переводе на подконтрольную Киеву территорию

В Киеве и области ожидается снегопад и гололедица

Экс-командир "Схидного корпуса" Ширяев отпущен под залог - адвокат

Пункт пропуска "Малые Селменцы" на границе со Словакией закрыт

Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Средства РЭБ предотвратили пролет БПЛА над военным арсеналом на Кировоградщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА