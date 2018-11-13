Воевавший в "Оплоте" россиянин приговорен к 10 годам лишения свободы

Гражданин Российской Федерации, незаконно прибывший на оккупированную часть Донбасса, где в составе группировки "Оплот" воевал против военнослужащих Вооруженных сил Украины и весной 2017г был задержан, приговорен судом к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщают в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где вступил в террористическую группировку "Оплот". В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных", - говорится в обнародованном на странице СБ Украины в соцсети Фейсбук во вторник сообщении.

В апреле 2017г украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террорганизации), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.332 (Организация незаконной переправки лиц через госграницу) Уголовного кодекса Украины Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в СБ Украины.