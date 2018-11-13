Денисова: Более 890 заключенных в тюрьмах в ОРДЛО просят о переводе на подконтрольную Киеву территорию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 895 заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах так называемых "ДНР" и "ЛНР" (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей), обращаются к ней с просьбой о переводе на подконтрольную Киеву территорию, и Украина готова их забрать.

"С конца 2014 года и по настоящее время в секретариат омбудсмена поступили обращения от 895 граждан (заключенных ЛНР-ДНР - ИФ), из которых 470 – из Донецкой области и 425 – из Луганской области", - сказала Л.Денисова во вторник в ходе заседания "круглого стола" в Киеве.

Омбудсмен подчеркнула, что "Украина готова забрать всех заключенных".

По ее словам, эти заключенные используются на неподконтрольных территориях в качестве бесплатной рабочей силы, а также в боевых действиях.