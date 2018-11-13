События

11:10 13.11.2018

Денисова: Более 890 заключенных в тюрьмах в ОРДЛО просят о переводе на подконтрольную Киеву территорию

1 мин читать
Денисова: Более 890 заключенных в тюрьмах в ОРДЛО просят о переводе на подконтрольную Киеву территорию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 895 заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах так называемых "ДНР" и "ЛНР" (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей), обращаются к ней с просьбой о переводе на подконтрольную Киеву территорию, и Украина готова их забрать.

"С конца 2014 года и по настоящее время в секретариат омбудсмена поступили обращения от 895 граждан (заключенных ЛНР-ДНР - ИФ), из которых 470 – из Донецкой области и 425 – из Луганской области", - сказала Л.Денисова во вторник в ходе заседания "круглого стола" в Киеве.

Омбудсмен подчеркнула, что "Украина готова забрать всех заключенных".

По ее словам, эти заключенные используются на неподконтрольных территориях в качестве бесплатной рабочей силы, а также в боевых действиях.

Теги: #ордло #заключенные #денисова #тюрьмы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В "псевдореспубликах" Донбасса при подсчете голосов на фейковых довыборах пришли к противоречащей здравому смыслу математике – СБУ

На КПВВ "Станица Луганская" в багаже одного из граждан лиц было найдено оружие – Госпогранслужба

Киев предлагал провести спецзаседание ТКГ в преддверии "выборов" в ОРДЛО - Марчук

РФ заявила, что признает результаты организованных ею же псевдовыборов в ОРДЛО

Денисова об освобождении украинских рыбаков: РФ использовала их в своей внешнеполитической игре

Капитан "Норда" находится в Украине, его судьба будет решаться после завершения процессуальных действий - Денисова

Москалькова приехала в Крым, вновь нарушив правила пересечения украинской границы, и ей могут вновь запретить въезд в Украину - Денисова

Денисова назвала количество арестантов с оккупированных территорий, которые хотят перевода

Денисова и Ягланд обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных и ситуацию в Крыму

Решения ЕСПЧ в Украине практически не выполняются, мы должны это исправить - Денисова

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-командир "Схидного корпуса" Ширяев отпущен под залог - адвокат

Пункт пропуска "Малые Селменцы" на границе со Словакией закрыт

Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Средства РЭБ предотвратили пролет БПЛА над военным арсеналом на Кировоградщине

В Берлине предъявлены обвинения подозреваемому в мошенничестве с предметами наследия Джона Леннона

Полторак рассчитывает на принятие закона о закупках Минобороны вооружения и техники из-за границы напрямую

Абэ и Пенс на встрече в Японии обсудили вопросы торговли и денуклеризацию КНДР

Доллар дешевеет к евро и фунту после существенного укрепления к обеим валютам накануне

В КНДР существуют секретные ракетные базы, о которых Пхеньян не информировал США

Трамп готовится сменить главу министерства внутренней безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА