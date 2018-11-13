Экс-командир "Схидного корпуса" Ширяев отпущен под залог - адвокат

Бывший командир роты Нацполиции "Схидный корпус", основатель одноименного общественного движения Олег Ширяев вышел из СИЗО под залог.

"Был внесен залог и вчера (в понедельник - ИФ) вечером он вышел", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат О.Ширяева Алексей Кучер.

Он отказался назвать человека, который внес залог, сказав лишь, что деньги были внесены "третьим лицом".

По его словам, решение, подавать ли апелляцию на определение следственного судьи о продлении меры пресечения еще не принято.

"У нас еще день на принятие решение. Обсудим это с другими адвокатами, с самим Олегом и решим", - сказал А.Кучер.

Он также сообщил, что защита намерена инициировать ряд процессуальных следственных действий с участием О.Ширяева.

8 ноября следственный судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко вынесла решение о продлении меры пресечения О.Ширяеву в виде содержания под стражей. При этом она определила сумму залога в размере 1 млн.4 тыс.340грн.

Определение подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в Харьковском апелляционном суде в течение 5 дней со дня оглашения.

Как сообщалось, 13 сентября О.Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с.Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Кроме того, О.Ширяеву инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст. 347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители общественной организации Гражданский корпус "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского РО НП, выбили там окна, свалили забор и стали бросать "коктейли Молотова". Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

14 сентября Киевский райсуд Харькова избрал О.Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

11 октября Харьковский апелляционный суд отказался изменить меру пресечения О.Ширяеву.