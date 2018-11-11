События

17:04 11.11.2018

В аэропорту "Борисполь" обнаружили троих иностранцев с фальшивыми паспортами

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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" обнаружили на протяжении суток подделанные и чужие паспортные документы у троих путешественников, летевших через Украину транзитом, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В столичном аэропорту во время пограничного контроля военнослужащие задержали двоих иностранок с подделанным паспортом гражданина Конго и чужим австрийским документом. Женщины планировали достаться в Стамбул и Лондон. Кроме того, во время оформления рейса в Торонто пограничники обнаружили мужчину, паспорт которого также оказался фальшивым. Лица привлечены к ответственности и отправлены обратными рейсами в страну выбытия", - говорится в сообщении.

Теги: #борисполь #госпогранслужба #аэропорт
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