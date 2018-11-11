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03:37 11.11.2018

Сделка ОПЕК+ в октябре исполнялась на 104%

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Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи в октябре исполнялась на 104%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Такие предварительные данные, по его словам, представил технический комитет ОПЕК+, состоявшийся перед заседанием министерского комитета, который пройдёт 11 ноября.

Таким образом, страны ОПЕК+ убрали с рынка примерно на 70 тыс. баррелей нефти в сутки больше, чем планировалось по сравнению с уровнем октября 2016 года.

Сделка, предполагающая снижение добычи на 1,8 млн б/с 25 странами из числа ОПЕК и ряда стран, не входящих в картель, перевыполняется с начала 2018 года из-за существенного падения добычи в Венесуэле, Анголе, Иране и ряде других стран.

Начиная с июня, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100%.

В августе сделка исполнялась на 129%, в сентябре - на 111%.

Теги: #опек #мир #сделка #исполнение
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