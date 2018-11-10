35-летняя харьковчанка сбывала в Киеве прекурсоры под видом таблеток для похудения

Киевские правоохранители разоблачили женщину, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения сбывала запрещенное психотропное вещество "сибутрамин", сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Задокументирован факт сбыта 62 капсул указанного препарата, в котором масса сибутрамина составляла 0,521 г. Стоимость "препарата" для похудения составляла 500 грн за 30 капсул.

При обыске по месту проживания женщины выявлен 31 блистер указанного "препарата", банковскую карточку, на которую переводились деньги.

Женщина задержана. Ей объявлено подозрение по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт психотропного вещества, совершенный повторно). Решается вопрос избрания меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.