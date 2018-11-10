Боевики с начала суток в субботу осуществили два обстрела позиций ОС на Донецком направлении

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и до полудня в субботу осуществили два обстрела позиций объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы два вражеских обстрела. В обоих случаях противник нарушил режим тишины на Донецком направлении – в районе н.п. Тарамчук", - говорится в сообщении Минобороны.

Первый обстрел произошел в половине первого ночи, второй - около семи часов утра. Противник применил стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра.

Ответный огонь со стороны украинских военнослужащих велся дважды, боевых потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.

"Ситуация на линии боевого противостояния находится под полным контролем подразделений объединенных сил", - подытожили в Минобороны.