События

13:30 10.11.2018

Боевики с начала суток в субботу осуществили два обстрела позиций ОС на Донецком направлении

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Боевики с начала суток в субботу осуществили два обстрела позиций ОС на Донецком направлении

Незаконные вооруженные формирования с полуночи и до полудня в субботу осуществили два обстрела позиций объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксированы два вражеских обстрела. В обоих случаях противник нарушил режим тишины на Донецком направлении – в районе н.п. Тарамчук", - говорится в сообщении Минобороны.

Первый обстрел произошел в половине первого ночи, второй - около семи часов утра. Противник применил стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра.

Ответный огонь со стороны украинских военнослужащих велся дважды, боевых потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.

"Ситуация на линии боевого противостояния находится под полным контролем подразделений объединенных сил", - подытожили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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