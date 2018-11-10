Правоохранители уличили в систематической коррупции группу должностных лиц КП "Киевтранспарксервис"

Сотрудники прокуратуры, полиции и профильного управления Киевской горгосадминистрации разоблачили четверых должностных лиц коммунального предприятия "Киевтранспарксервис", которые систематически требовали и получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение в Киеве парковок.

Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Киева, совместную спецоперацию по разоблачению должностных лиц КП "Киевтранспарксервис" проводили сотрудники столичной прокуратуры, управления защиты экономики Национальной полиции Киева и следственного управления полиции при содействии Управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА.

Таким образом, разоблачена и прекращена деятельность организованной преступной группы в составе четырех должностных лиц КП, организовавших схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение на территории столицы парковок.

Организатор группировки – главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок "Киевтранспарксервиса". Он вовлек в коррупционную схему еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованием их в Управлении патрульной полиции в Киеве, проведением встреч с предпринимателями, на которых те передавали должностным лицам неправомерную выгоду за "услуги".

Следствие установило, что за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от $500 до $700.

В пресс-службе проинформировали, что 9 ноября во время получения для себя и других служебных лиц КП части неправомерной выгоды в сумме 33600 грн задержан один из участников преступной схемы – главный специалист коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП "Киевтранспарксервис". Ранее он получил первую часть неправомерной выгоды (14000 грн).

Позднее были задержаны еще трое участников группы, в том числе организатор. При этом одного фигуранта задержали в столичном аэропорту по возвращении из зарубежной поездки, остальных - на территории Киева.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всех задержанных о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды группой лиц) УК Украины.

На основании постановлений суда по месту жительства фигурантов, в автотранспорте, а также в служебных помещениях КП "Киевтранспарксервис" и Управления патрульной полиции в Киеве проведены обыски.