На Харьковщине поезд Кривой Рог - Москва смертельно травмировал мужчину, сидевшего на рельсах

В ночь на субботу на платформе железнодорожной станции Цуповка в поселке Казачья Лопань Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину, сидевшего на рельсах.

"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - от полученных травм мужчина погиб на месте", - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района Харьковской области.

Из-за происшествия движение транспорта останавливалось на час.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.