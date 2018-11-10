События

12:03 10.11.2018

На Харьковщине поезд Кривой Рог - Москва смертельно травмировал мужчину, сидевшего на рельсах

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В ночь на субботу на платформе железнодорожной станции Цуповка в поселке Казачья Лопань Харьковской области поезд смертельно травмировал мужчину, сидевшего на рельсах.

"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - от полученных травм мужчина погиб на месте", - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района Харьковской области.

Из-за происшествия движение транспорта останавливалось на час.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Теги: #трагедия #желдорога #харьковская_область
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Интерфакс-Украина
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