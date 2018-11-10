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10:38 10.11.2018

Госпогранслужба усиленно охраняет границы Украины, в том числе в преддверии энергетического форума

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Госпогранслужба усиленно охраняет границы Украины, в том числе в преддверии энергетического форума

Госпогранслужба усиленно охраняет границы Украины, в том числе во время проведения в Киеве на будущей неделе 9-го международного форума по энергетике.

"Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах "Борисполь", "Киев" во время проведения Форума", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте Госпогранслужбы Украины.

Там подчеркнули, что проведена проверка готовности пунктов пропуска, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов.

Теги: #госпогранслужба #безопасность #энергетика #форум
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