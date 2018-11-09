За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения– штаб ООС

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. Четыре раза - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями…В результате боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - добавили в штабе ООС.

"Сегодня, 9 ноября, враждебных обстрелов не зафиксировано"- подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки один боевик был уничтожен, санитарные же потери противника составляют 11 человек.