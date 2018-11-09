Суд взял под стражу водителя Lexus'а, сбившего насмерть двух человек на пешеходном переходе в Харьковской области

Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения 43-летнему жителю города Дергачи, который, будучи за рулем автомобиля Lexus сбил насмерть двух человек на пешеходном переходе в пгт.Солоницевка.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 140 тыс.грн", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, вечером 5 ноября во пгт. Солоницевка Харьковской области водитель автомобиля Lexus сбил 2 мужчин, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 31-летний и 43-летний пешеходы погибли.

Водителю авто объявлено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).