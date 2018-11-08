Адвоката Нетаньяху подозревают в причастности к коррупционным преступлениям

Израильская полиция получила доказательства причастности Давида Шимрона, адвоката премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, к коррупции, сообщает в четверг израильская газета "Гаарец".

"Существуют доказательства того, что он (адвокат премьера Израиля - ИФ) совершал коррупционные преступления и причастен к отмыванию денег", - считают в израильской полиции.

Помимо Д.Шимрона в коррупции подозревают бывшего главу канцелярии Б.Нетаньяху Давида Шарана и экс-главу ВМС Элиэзера Марома.

Информация о возможной причастности к коррупции всех трех лиц была получена по итогам изучения полицией контрактов о закупках Израилем немецких подводных лодок у корпорации ThessenKrupp.

Ожидается, что полученные полицией данные в ближайшее время будут переданы генпрокурору.

В течение продолжительного времени в Израиле идут расследования по нескольким делам о коррупции. Так называемое "дело 4000" касается отношений между Б.Нетаньяху и бизнесменом Шаулем Эловичем. Следствие полагает, что Б.Нетаньяху мог вступить в сговор с Ш.Эловичем, владеющим контрольным пакетом акций израильской телекоммуникационной компании "Безек".

В то же время ведутся расследования по двум другим делам - "делу 1000" и "делу 2000". Следствие предполагает, что премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В частности, следователи полагают, что Б.Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".