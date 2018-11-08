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13:31 08.11.2018

Верховный суд отменил решения о передаче земли в Буче родственнику бывшего первого вице-спикера Рады

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Верховный суд отменил решения о передаче земли в Буче родственнику бывшего первого вице-спикера Рады

Большая палата Верховного суда, рассмотрев заявление Генеральной прокуратуры Украины, отменила незаконные решения судов предыдущих инстанций о передаче земельных участков в Буче (Киевская обл.) близкому родственнику бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, в 2010 году Бучанский городской совет принял решение о передаче земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью более 11 га в частную собственность 111 физических лиц для индивидуальной жилой застройки.

"Установлено, что, несмотря на особый статус упомянутого участка и установленный законодательством запрет на его отчуждение, Бучанский городской совет … принял решение о прекращении права постоянного пользования землей Национального университета биоресурсов и природопользования Украины и передаче его в собственность граждан. В дальнейшем владельцем этих земель на основании гражданско-правовых соглашений стал близкий родственник бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Несмотря на правомерность доводов прокурора о незаконности истребования земельного участка из государственной собственности и постоянного пользования высшего учебного заведения государственной формы собственности, суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска, ссылаясь на упущенный срок исковой давности для обращения в суд.

Генпрокуратура Украины подала заявление в Верховный суд о пересмотре судебных решений.

"Большая палата Верховного суда, согласившись с доводами прокурора, 31.10.2018 отменила незаконные решения судов предыдущих инстанций, а дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении не указана фамилия бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады. Речь идет об Игоре Калетнике (был в этой должности в 2012-2014 гг.).

Теги: #земля #суд #калетник
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