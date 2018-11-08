В Украине в 2019 году на государственном уровне почтят память депортированных автохтонных украинцев

Верховная Рада приняла решение, согласно которому 75-ю годовщину начала депортации автохтонных украинцев отметят на государственном уровне в 2019 году.

Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев будет второе воскресенье сентября.

Народные депутаты также рекомендуют президенту объявить в Украине 2019-й годом памяти депортированных украинцев из Польши.

Как отмечается в постановлении, в следующем году исполняется 75 лет с начала депортации автохтонных украинцев из Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Подляшья, Западной Бойкивщины в 1944-1951 годах.

В документе указано, что этот процесс сопровождался нарушением прав и свобод человека, полным запретом вернуться на родные земли, изъятием имущества, безальтернативным закреплением за поселением на новом месте, а также ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав.

Инициаторами постановления выступили 94 народных депутата во главе с членом фракции "Блок Петра Порошенко" Андреем Антонищаком.