События

12:38 08.11.2018

В Украине в 2019 году на государственном уровне почтят память депортированных автохтонных украинцев

1 мин читать
В Украине в 2019 году на государственном уровне почтят память депортированных автохтонных украинцев

 Верховная Рада приняла решение, согласно которому 75-ю годовщину начала депортации автохтонных украинцев отметят на государственном уровне в 2019 году.

Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев будет второе воскресенье сентября.

Народные депутаты также рекомендуют президенту объявить в Украине 2019-й годом памяти депортированных украинцев из Польши.

Как отмечается в постановлении, в следующем году исполняется 75 лет с начала депортации автохтонных украинцев из Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Подляшья, Западной Бойкивщины в 1944-1951 годах.

В документе указано, что этот процесс сопровождался нарушением прав и свобод человека, полным запретом вернуться на родные земли, изъятием имущества, безальтернативным закреплением за поселением на новом месте, а также ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав.

Инициаторами постановления выступили 94 народных депутата во главе с членом фракции "Блок Петра Порошенко" Андреем Антонищаком.

Теги: #депортация #украинцы #рада
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардепы намерены блокировать Раду во вторник, если вопрос о создании ВСК по делу Гандзюк не поставят на голосование первым

Холодницкий направил генпрокурору представление на нардепа Березкина

Прокурор АРК: До конца года рассчитываем получить материалы из Средней Азии по депортации татар для завершения расследования дела Сталина-Берии

ВР разрешила передать в пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь

Украинцы среди церковных иерархов больше всего доверяют Папе Римскому Франциску, главе УПЦ-КП Филарету и патриарху Варфоломею I

В Госпогранслужбе считают украинцев, задержанных в Средиземном море по подозрению в перевозке мигрантов, пострадавшей стороной

Африканский сухогруз c украинскими моряками получил повреждение при входе в Керченский пролив

Раде предлагают лишить Повалий, Лорак, Киркорова звания "народный артист Украины"

Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции правонарушителей из Украины

Рада намерена ввести админответственность за буллинг в учебных заведениях

ПОСЛЕДНЕЕ

Житель Харьковской области украл из храма 9 икон

Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 12 человек

Верховный суд отменил решения о передаче земли в Буче родственнику бывшего первого вице-спикера Рады

Около 12 тыс. должников по выплате алиментов фактически находятся в розыске – Минюст Украины

В России запрет на публикацию военными личной информации в интернете будет распространяться и на срочников

В Украине в ближайшие сутки будет теплая погода днем, ночью заморозки

В Бахмуте вблизи в/ч замечен БПЛА, управлявший им мужчина передан СБУ

В Одессе полицейский застрелил подозреваемого в убийстве

В Калифорнии стрельба в баре привела к ранению шести человек

Ректор Московской духовной академии не мог быть допущен на территорию Украины - Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА