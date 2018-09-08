В Полтаве задержан прокурор за взятку в размере $1 тыс. США

В Полтавской области задержан прокурор местной прокуратуры за требование неправомерной выгоды в размере $1 тыс. США, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Прокуратура Полтавской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали прокурора местной прокуратуры на неправомерной выгоде в размере $1 тыс. США", – написала она на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Как отмечается, указанные средства злоумышленник требовал и получил от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

В настоящее время решается вопрос о уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения задержанному.