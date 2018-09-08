В Грузии порт Батуми закрыт из-за сильного шторма

Шторм на Черном море парализовал работу крупнейшего порта Грузии - Батуми, который в субботу с 17:05 часов приостановил операции по приему и выпуску судов.

Как сообщили "Интерфаксу" в дежурной службе порта, сила шторма составляет более пяти баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

"В настоящее время на рейде стоят пять судов, из порта вывели два судна, которые сейчас дрейфуют в открытом море, в самом порту находится один контейнеровоз", - сказал дежурный порта.

По его словам, гидрографическая служба прогнозирует, что штормовое предупреждение может быть снято лишь к середине дня воскресенья.

Батумский порт, через который осуществляется в основном транспортировка нефти и нефтепродуктов, находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".