События

10:37 08.09.2018

Число жертв землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек

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Число жертв землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 30 человек

Число жертв землетрясения, произошедшего в четверг на севере японского острова Хоккайдо, достигло 30 человек, сообщила в субботу японская пресса со ссылкой на местные власти.

По их данным, еще девять человек числятся пропавшими без вести, около 400 помещены в больницы с незначительными травмами.

До сих пор 31 тыс. домохозяйств остаются без воды, 16 тыс. человек продолжают находиться во временных убежищах.

К поисково-спасательной операции привлечены около 40 тыс. человек, включая служащих сил самообороны и кинологов, а также 75 вертолетов и другая спецтехника.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны выделит пострадавшему региону средства из фондов на экстренные случаи для закупки продовольствия, питьевой воды и топлива, которое необходимо для питания генераторов в больницах.

Теги: #жертвы #землетрясение #хоккайдо
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