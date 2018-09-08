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08:46 08.09.2018

КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу в 12.00 субботы, напоминают в штабе ООС

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КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу в 12.00 субботы, напоминают в штабе ООС

В субботу 12 сентября в 12:00 контрольно пропускной пункт "Станица Луганская" восстанавливает свою роботу, сообщают в штабе Операции объединенных сил (ООС)

"8 сентября в 12.00 после проведения основных работ по реконструкции, по решению командующего объединенных сил восстанавливает функционирование контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", что пока остается единственным дорожным коридором на Луганщине" – говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба ООС в соцсети Facebook в субботу утром.

"С целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, в рамках этого дорожного коридора увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, обеспечивающего пропускные операции в этом дорожном коридоре. Ранее КПВВ "Станица Луганская" была спроектирована на пропуск в 6000 человек ежесменно, а реальная среднесуточное количество лиц, пересекающих линию соприкосновения по этому дорожному коридору, составляло 10-12 тысяч человек. Благодаря увеличению количества рабочих мест до 40 планируется обеспечить комфортное пересечение линии разграничения такого количества граждан без уменьшения составляющей безопасности" – отмечают в штабе ООС.

Для улучшения системы безопасности и недопущения проявлений коррупции, КПВВ "Станица Луганская" будет оборудован камерами видеонаблюдения.

"В настоящее время полностью заменено дорожное покрытие в контрольном пункте, обустроены укрытия, навесы-накопители для лиц, пересекающих линию разграничения, смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается подведение коммуникаций и строительство дополнительных удобств для граждан" – подытожили в сообщении.

Теги: #станица_луганская #луганская #кпвв #украина
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