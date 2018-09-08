Въезд на Труханов остров и в дальнейшем будет осуществляться через систему автоматического распознавания автомобильных знаков – КГГА

Въезд на автомобиле на территорию Труханова острова со стороны Северного моста и в дальнейшем будет осуществляться только через систему автоматического распознавания автомобильных знаков, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы свели к минимуму человеческий фактор. То есть передвигаться по острову можно, но лучше делать это пешком или на велосипеде. Автомобили, которым разрешен проезд на остров, могут двигаться не быстрее 20 км / ч, а нарушителям этого правила въезд на Труханов закрывают, внося номер авто в соответствующую базу", - подчеркнул заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По словам чиновника, въездная группа также оборудована камерами, которые позволяют фиксировать движение транспорта и сохранять данные.

"Этот опыт - когда доступ максимально автоматизирован и нельзя применить "звонок другу"- полезен для Киева. Ведь он позволяет создать равные условия и реально защищать территорию от халатности. Верю, что новое поколение будет более ответственным и относиться к зеленым зонам бережнее. Потому что, в конце концов, это наши безопасность и комфорт", - отметил Д. Давтян.