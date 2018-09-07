События

22:03 07.09.2018

В Днепропетровской области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами – СБУ

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В Днепропетровской области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в городе Новомосковске Днепропетровской области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Во время обыска, в рамках ранее начатого уголовного производства, гаражного помещения жителя Новомосковска правоохранители изъяли восемь ручных противотанковых гранатометов РПГ-18 и РПГ-26, автомат Калашникова АК-47, девять гранат РГД-5, РГО-3 и Ф-1, два реактивных двигателя к противотанковым гранатам и более тысячи патронов различного калибра" – говорится в сообщении на сайте СБУ в пятницу вечером.

Обнаруженные оружие и боеприпасы направлены на криминалистическую экспертизу.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о поступлении изъятых образцов оружия и боеприпасов из района проведения ООС" – подытожили в СБУ

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

 

Теги: #тайник #сбу #украина #днепропетровская
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