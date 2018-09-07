События

17:56 07.09.2018

Двое детей погибли и 9 человек пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса в Коломые

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Двое детей погибли и 9 человек пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса в Коломые

В г.Коломыя (Ивано-Франковская обл.) на ул.Объездная дорога произошло ДТП при участии легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате чего погибли двое детей в возрасте 5-6 лет и пострадали девять человек.

Как сообщила пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, информация о ДТП поступила спасателям 15:36 в пятницу.

"На месте происшествия спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля Renault Megane и грузового автомобиля Mercedes Sprinter получили травмы девять человек и погибли двое детей (в возрасте 5-6 лет)", - указано в сообщении.

"По уточненной информации от медицинских работников, по дороге в лечебное учреждение умер еще один человек (данные погибших и травмированных устанавливаются)", - добавили в ГСЧС.

Пострадавшие доставлены в Коломыйскую центральную районную больницу.

Спасатели смыли остатки горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.

Теги: #ивано_франковская_область #дтп_жертвы
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