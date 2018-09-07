"Крымский титан" визуально приостановил работу – глава Херсонской ОГА

Завод "Крымский титан", расположенный в н.п. Армянск на севере временно оккупированной Россией территории Крыма, где происходят выбросы вредных химических веществ, визуально прекратил работу, сообщает глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

"Визуально, Титан остановлен! Ждем подтверждения!", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу днем и опубликовал фотографии завода.

Жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах в воздухе и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях, по их словам, желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

"Власти" Крыма в ночь на 4 сентября объявили о решении остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций" в связи с превышением предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида (оксид серы, SO2) на севере полуострова. Кроме того, в Армянске на две недели объявили внеплановые каникулы. Дети дошкольного и школьного возраста "в профилактических целях" в сопровождении матерей были отправлены на отдых в крымские санатории.

По данным завода, нештатных ситуаций на предприятии не было. В соседнем с Армянском Красноперекопске расположены предприятия "Бром" и Крымский содовый завод. Они опровергли свою причастность к появлению странной ржавчины. По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбуждено уголовное дело.