НАПК выявило нарушения в е-декларациях Денисовой за годы ее депутатства

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронных декларациях Людмилой Денисовой за годы ее депутатства, а также в декларациях главы Ровенской областной государственной администрации Алексея Муляренко и депутата Киевского городского совета Максима Конобаса.

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАПК, приняты решения о результатах проверок электронных деклараций ряда политиков и чиновников.

Так, в е-декларациях Л.Денисовой за 2015, 2016 и 2017 годы, когда она была народным депутатом от партии "Народный фронт", выявлены признаки правонарушений, предусмотренных ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Кроме того, НАПК обнаружила в е-декларации депутата Киевского городского совета Максима Конобаса за 2016 год (исправленной) признаки правонарушений, предусмотренных ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Такие же нарушения (по признакам ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) обнаружены в е-декларации главного госинспектора Главного управления Государственной фискальной службы в г.Киеве Юлии Зинченко за 2016 год и за 2017 год, когда она уже находилась в должности замначальника отдела учета платежей управления финансирования, бухгалтерского учета и отчетности ГУ ГФС в г.Киеве.

В декларации за 2015 год у главы Ровенской ОГА А.Муляренко выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований финансового контроля).

Кроме того, Нацагентство выявило незначительные нарушения, не влекущие за собой административную или уголовную ответственность, е-декларациях за 2015 и 2016 годы главы Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги.

Также НАПК приняло решение о начале полных проверок электронных деклараций вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко (в части новых сведений за 2015 год (исправленная) и за 2016 год), вице-премьера Владимира Кистиона (в части новых сведений, полученных от Пенсионного фонда Украины, за 2015 и 2016 годы), главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука за 2017 год и министра инфраструктуры Владимира Омеляна (в части новых сведений, полученных от НАБУ за 2015 год).