События

14:23 07.09.2018

"Школьное перемирие" улучшило ситуацию с безопасностью на Донбассе, но стабильный режим прекращения огня не установлен – Хуг

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"Школьное перемирие" улучшило ситуацию с безопасностью на Донбассе, но стабильный режим прекращения огня не установлен – Хуг

 Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует уменьшение нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения на Донбассе, но указывает, что стабильный режим прекращения огня по-прежнему не установлен.

"После достижения очередной договоренности о режиме прекращения огня ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения улучшилась. На прошлой неделе миссия зафиксировала на 60% меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать со средними показателями за неделю до этого", - сказал на брифинге в пятницу в Киеве первый замглавы миссии Александр Хуг.

По наблюдениям миссии, боевая активность оставалась на низком уровне в течение нескольких последующих дней после договоренностей о "школьном перемирим", до 4 сентября, когда количество зафиксированных нарушений режима прекращения огня составило 75% от количества нарушений, зафиксированных до "режима тишины".

"Но стабильный и неотвратимый режим прекращения огня по-прежнему не достигнут. Ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения остается напряженной и непредсказуемой", - подчеркнул А.Хуг.

Он сообщил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердило информацию о двух жертвах среди гражданского населения: 28 августа мужчина умер в результате взрыва в неподконтрольном Украине Докучаевске, а 27 августа в подконтрольном Верхнеторецком женщина получила ранение от огнестрельного оружия.

А.Хуг отметил, что стороны не предоставляют возможность проведения полной верификации своих действий, для чего необходимо обеспечить полный и беспрепятственный доступ для наблюдателей СММ ОБСЕ.

Теги: #оос #обсе #хуг
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