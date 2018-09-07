События

10:50 07.09.2018

Боевики разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений на Донбассе

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Боевики разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники и вооружений на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе (СЦКК) заявляет о беспрецедентном количестве тяжелой техники и вооружений незаконных вооруженных формирований, которые находятся вне мест постоянного хранения.

"Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий отведения, предусмотренных Минскими договоренностями. Также боевики продолжают игнорировать "школьное" перемирие и наращивают количество обстрелов", - сообщается на страничке Операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук.

В сообщении указано, что всего на временно оккупированной территории патрули и БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 472 единицы вооружения и военной техники вооруженных формирований России. "Такое количество техники позволяет развернуть до 6 батальонно-тактических групп", - констатирует украинская сторона СЦКК.

В частности, у Бугаевки - 156 единиц техники, у Шимшиновки – 22, у Миусинска – 48, у Хрустального – 23, у Александровского – 4, у Мирного – 59, у Тернового – 10, у Круглика – 41, у Мануйловки – 45 и др.

Кроме того, вблизи границы с Российской Федерацией в районе Маныч на грунтовой дороге БПЛА СММ ОБСЕ обнаружил колонну из 10 тентированных грузовиков и 4 машин сопровождения, которые пересекали государственную границу Украины в направлении России.

"Наличие и постоянное развертывание артиллерийских средств поражения создает потенциальную угрозу со стороны вооруженных формирований Российской Федерации передовым подразделениям Вооруженных сил Украины", - подчеркнули в СЦКК.

Теги: #техника #вооружение #боевики #оос
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