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08:41 06.09.2018

На Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолет

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На Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолет

В Киеве на Трухановом острове потерпел крушение вертолет, телесные повреждения получили двое пассажиров – сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 7:22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей", – говорится в сообщении на официальной странице полиции Киева в соцсети Facebook в четверг утром.

По предварительной информации стало известно, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме

"В результате падения два человека получили телесные повреждения, их госпитализировали. Информация о состоянии их здоровья уточняется", – отметили в полиции Киева.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства

Теги: #труханов_остров #крушение #киев #авария #вертолет
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