В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет из Дубая, на борту которого 100 пассажиров почувствовали недомогание

Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке не выпускают из самолета пассажиров рейса авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая, после информации о недомогании порядка 100 человек на борту, передает в среду телеканал ABC News.

Рейс EK203 приземлился в аэропорте утром в среду. После приземления пилот самолета сообщил, что у двух пассажиров наблюдается сильный жар, а порядка 100 пассажиров "безостановочно кашляют".

На борту самолета, по данным телеканала, находится около 520 человек. Самолет держат вдалеке от терминала аэропорта, отмечает телеканал. Проводится расследование.