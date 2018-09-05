События

17:25 05.09.2018

В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолет из Дубая, на борту которого 100 пассажиров почувствовали недомогание

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 Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке не выпускают из самолета пассажиров рейса авиакомпании Emirates, прибывшего из Дубая, после информации о недомогании порядка 100 человек на борту, передает в среду телеканал ABC News.

Рейс EK203 приземлился в аэропорте утром в среду. После приземления пилот самолета сообщил, что у двух пассажиров наблюдается сильный жар, а порядка 100 пассажиров "безостановочно кашляют".

На борту самолета, по данным телеканала, находится около 520 человек. Самолет держат вдалеке от терминала аэропорта, отмечает телеканал. Проводится расследование.

Теги: #сша #пассажиры #аэропорт
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