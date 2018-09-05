Петиция с предложением установить памятник ученому, расшифровавшему письменность майя, зарегистрирована на сайте горсовета Харькова

На сайте Харьковского горсовета зарегистрирована электронная петиция с предложением установить памятник ученому, который впервые в мире расшифровал письменность майя Юрию Кнорозову.

"Кнорозов, уроженец Харьковщины, является выдающимся историком и этнографом, который стал основателем отечественной школы майянистики и первым в мире расшифровал письменность майя. Его достижения в исследовании Мезоамерики были международно признаны: он был удостоен мексиканского ордена Ацтекского орла и Большой золотой медали президента Гватемалы, недавно в 2018 году в мексиканском городе Мерида был открыт памятник Кнорозову", - говорится в петиции, зарегистрированной Максимом Безруком.

По мнению инициатора, отсутствие памятника Ю.Кнорозову на его малой родине - это несправедливость, которую следует исправить.

"Между тем выдающийся харьковчанин, который начинал свое обучение на историка в Харьковском государственном университете им. А. М. Горького (теперь - Харьковский национальный университет им.Каразина - ИФ), остается на малой родине совсем забытым. В Харькове полно памятников лицам, не имеющим к городу непосредственного отношения, некоторые локальные выдающиеся лица имеют по несколько. На таком фоне отсутствие памятника Кнорозову представляется крайне несправедливым. Просим городские власти исправить этот недостаток и создать памятник Юрию Валентиновичу Кнорозову и его любимой кошке, подобный мексиканскому", - говорится в петиции.

Сбор подписей в поддержку петиции начался вечером 3 сентября. За неполные двое суток за нее проголосовали 79 человек. Для того, чтобы она была рассмотрена городским головой, необходимо, чтобы в течение 90 дней ее поддержали не менее 1 тыс.человек. Для рассмотрения горсоветом необходимо в течение того же времени собрать не менее 5 тыс.подписей.