События

09:34 05.09.2018

Более 400 рейсов отменены в Японии из-за тайфуна, 300 человек пропали без вести

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Более 400 рейсов отменены в Японии из-за тайфуна, 300 человек пропали без вести

К эвакуации пассажиров из аэропорта Кансай, расположенного на искусственном острове вблизи японского города Осаки, приступили местные власти.

Аэропорт был закрыт в связи с самым сильным за последние 25 лет тайфуном "Джеби", обрушившимся на Японию. Вылета отмененных 400 рейсов ожидали около 3 тыс. пассажиров, сообщают местные СМИ.

Взлетно-посадочные полосы аэропорта заливаются высокими волнами, к эвакуации людей из терминалов привлечены катера и паромы, поскольку танкер водоизмещением 2,5 тыс. тонн был вынесен сильным ветром на соединяющий аэропорт с материком мост и повредил его.

По состоянию на утро среды в результате стихийного бедствия погибли, по заявлению генсека кабинета министров страны Есихидэ Суга, не менее 10 человек, 300 числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Японии Синзо Абэ написал в своем официальном твиттере, что правительство принимает меры к восстановлению работы аэропорта. По его словам, около 2,5 млн зданий и строений лишились из-за тайфуна электроснабжения, к утру среды удалось восстановить подачу электроэнергии только половине из них.

По сообщениям СМИ, власти рекомендовали эвакуироваться 1,2 млн жителям опасного района, 16 тыс. из них провели прошедшую ночь в убежищах.

Теги: #япония #тайфун
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