В ГПУ заверили, что о прослушивании журналистки Седлецкой речь не идет

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что информация с телефона главного редактора программы "Схемы" Наталии Седлецкой, к которой получили доступ прокуроры, не включает содержание разговоров, и не будет никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь журналиста.

"Судом разрешено провести исследования материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев. Это обусловлено необходимостью установления даты, времени и места вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - НФ) в рамках уголовного производства по ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 Уголовного кодекса Украины", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

По его словам, этот период начинается с момента прекращения негласных мероприятий относительно гражданской жены бывшего военного прокурора Константина Кулика, которого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в незаконном обогащении, Ирины Нимец до даты регистрации уголовного производства, в рамках которого исследуются эти обстоятельства.

"Лицо, в отношении которого принято решение судом, выступает вместе с другими гражданами в качестве возможного свидетеля", – отметил А.Лысенко.

Он подчеркнул, что документы с информацией оператора телекоммуникаций, к которым предоставлен доступ судом, не будут включать содержание разговоров.

"Речь также не идет о прослушивании указанного лица и других абонентов. При этом не будет осуществляться никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь", - заявил спикер Генпрокуратуры.

Ранее в этот день редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявила, что Генпрокуратура получила доступ к информации телефона главного редактора программы Н.Седлецкой и расценила это как давление на независимого журналиста.

"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении, обнародованном на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в соцсети Фейсбук во вторник.

Команда "Схем" осудила преследование и давление на главного редактора программы.

Программа "Схемы: коррупция в деталях" – еженедельная телевизионная программа журналистских расследований и аналитики о коррупции в высших эшелонах власти, которая выходит в эфир с июля 2014 года. Совместный проект "Радио "Свобода"" и телеканала "UA: Первый".