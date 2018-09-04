Редакция программы "Схемы" утверждает: Генпрокуратура получила доступ к личной информации телефона главреда Седлецкой

Редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявляет, что Генеральная прокуратура Украины получила доступ к информации телефона главного редактора программы Натали Седлецкой, и расценивает это как давление на независимого журналиста.

"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении, обнародованном на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в соцсети Фейсбук во вторник.

Команда "Схем" осуждает преследование и давление на главного редактора программы.

"Мы воспринимаем это не только как грубое вмешательство в частную жизнь гражданина Украины. Это – давление на независимого журналиста. У нас есть основания полагать, что это расследование ГПУ и такое решение суда осуществляется с целью психологического давления и дальнейшего препятствования профессиональной деятельности журналистов", - сказано в заявлении.

Редакция программы "Схемы" подчеркивает, что "генпрокурор Юрий Луценко и его подчиненные неоднократно становились фигурантами расследований программы "Схемы"", и теперь Генпрокуратура получила доступ к частной, охраняемой законом информации Н.Седлецкой" за полтора года.

"Мы выражаем поддержку руководителю нашей программы. В такой ситуации может оказаться каждый журналист, который разоблачает коррупцию. Мы осуждаем такие действия со стороны правоохранительных органов", - сказано в заявлении.

Программа "Схемы: коррупция в деталях" – еженедельная телевизионная программа журналистских расследований и аналитики о коррупции в высших эшелонах власти, которая выходит в эфир с июля 2014 года. Совместный проект "Радио "Свобода"" и телеканала "UA: Первый".

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальными комментариями Генпрокуратуры по данному вопросу.