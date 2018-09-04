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18:30 04.09.2018

Рада отклонила евроинтеграционный законопроект в сфере защиты прав на промышленные знаки и торговые марки

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Народные депутаты не поддержали законопроект, имплементирующий Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в части охраны прав на промышленные знаки и торговые марки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект (№5699) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовой охраны интеллектуальной (промышленной собственности) в первом чтении проголосовали лишь 190 народных депутатов при 226 минимально необходимых на пленарном заседании парламента во вторник.

Нардепы также отказались вернуть законопроект на доработку либо отправить на повторное первое чтение. Таким образом, документ отклонен.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предложенные изменения позволят согласовать положения действующего законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности с директивами и регламентами Совета ЕС.

В сопроводительном документе также сказано, что принятие законопроекта позволило бы имплементировать положения Соглашения об ассоциации, включая введение институционных и организационных изменений для надлежащего исполнения положений этого Соглашения в части охраны прав на промышленные образцы и торговые марки.

"Пробелы правового регулирования охраны прав на промышленные образцы создали условия для распространения в Украине явления так называемого "патентного троллинга". Речь идет о деятельности субъектов хозяйствования, которые регистрируют промышленные образцы на известные общественности формы изделий, а потом требуют выплаты "роялти" за использование этих объектов в коммерческих целях", - поясняют авторы законодательной инициативы.

Теги: #законопроект #промышленные_знаки #права #вр
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