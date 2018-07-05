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15:29 05.07.2018

В Великобритании обвинили Россию в дезинформации

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Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил, что Россия начала кампанию по дезинформации сразу после инцидента в Эймсбери, где двое британцев отравились веществом типа "Новичок".

"Российская кампания по дезинформации уже началась, как только эти новости были опубликованы вчера, я думаю, мы увидели это в социальных сетях", - сказал Джавид в четверг в парламенте Великобритании.

В связи с этим, отметил он, важно, чтобы Великобритания делала публичной информацию о появляющихся свидетельствах в ходе расследования. По словам Джавида, Великобритания "ожидает дальнейшую дезинформацию со стороны российских властей".

Теги: #великобритания #рф #отравление
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Интерфакс-Украина
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