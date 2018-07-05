События

05:45 05.07.2018

В Херсонской области задержали женщину, которая пыталась продать своего сына

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Правоохранители задержали жительницу Скадовского района, которая пыталась продать своего трехмесячного сына, чтобы купить дом, сообщил Отдел коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Правоохранители получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне.

По словам временно исполняющего обязанности начальника областного главка полиции Николая Цапа, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами.

"Она написала расписку, что отказывается от сына, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения средств за ребенка в сумме 210 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что задержанная ранее судимая и вела асоциальный образ жизни.

"Женщина объяснила, что хотела продать сына, чтобы на вырученные средства приобрести дом. Также она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет", - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Правоохранители задержали женщину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ей сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и изберут меру пресечения. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: #дети #херсонская_область #полиция
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