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11:18 04.07.2018

Президент Латвии ввел в действие закон, обязывающий частные вузы преподавать на латышском языке

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Президент Латвии ввел в действие закон, обязывающий частные вузы преподавать на латышском языке

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые, в числе прочего, запрещают частным вузам реализовывать учебные программы на русском языке, свидетельствует публикация в официальном издании "Латвияс Вестнесис" в среду.

Министерство образования и науки предложило разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах, считают инициаторы поправок.

Кроме того, 22 марта парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с 2019/2020 учебного года.

В 2019-2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020-2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021-2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на государственном языке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Таким образом, полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Теги: #латвия #язык #вузы #вейонис
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