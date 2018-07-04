Во Львовской области военнослужащий задержан при продаже боеприпасов

Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали военнослужащего одной из воинских частей Львовской области во время продажи боеприпасов, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

По информации прокуратуры, сержант присвоил 2 гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и более 200 патронов калибра 7,62 мм для дальнейшей продажи.

2 июля при попытке реализации боеприпасов и взрывчатых веществ военнослужащего задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Силовики изъяли у бойца боеприпасы и взрывчатые вещества, а также 4 тыс. грн при осмотре места события.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ).