События

03:38 04.07.2018

Во Львовской области военнослужащий задержан при продаже боеприпасов

1 мин читать
Во Львовской области военнослужащий задержан при продаже боеприпасов

Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали военнослужащего одной из воинских частей Львовской области во время продажи боеприпасов, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

По информации прокуратуры, сержант присвоил 2 гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и более 200 патронов калибра 7,62 мм для дальнейшей продажи.

2 июля при попытке реализации боеприпасов и взрывчатых веществ военнослужащего задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Силовики изъяли у бойца боеприпасы и взрывчатые вещества, а также 4 тыс. грн при осмотре места события.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ).

Теги: #львовщина #украина #боеприпасы #военный
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Посольство Франции надеется привлечь все посольства франкоязычных стран к проведению года французского языка в Украине

Украина передала в Международный суд списки всех иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне РФ

Маркарова перенаправила на выплату зарплаты горнякам 220 млн грн

В Одесе в воскресенье отмечают День ВМС

В Украине из-за непогоды в 4 областях обесточено 136 населенных пунктов

В 5 областях Украины из-за непогоды подтоплены и повреждены жилые дома и объекты соцсферы

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один военнослужащий ранен

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, нарушив объявленный режим тишины

Во Львове стартовало строительство IT-парка стоимостью $160 млн

Военнослужащие ВСУ задержали на блок-посту на Донбассе подозреваемого в совершении убийства

ПОСЛЕДНЕЕ

Все жизненно необходимые объекты в Азербайджане обеспечены электроэнергией

Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы

Италия передаст Ливии 12 кораблей для противодействия нелегальной иммиграции в Европу

На внешних границах ЕС будет размещено 10 тыс. пограничников уже к 2020

Порошенко надеется на поддержку Украины со стороны Сербской православной церкви - встреча с патриархом

Рекордную партию нелегально добытого янтаря изъяла полиция на Житомирщине

Юнкер призывает Европарламент до мая принять хотя бы директивные линии бюджета ЕС на 2021-2027 годы

В Генпрокуратуре Украины хотят допросить Л.Черновецкого и его сына Степана как свидетелей, вероятно, по "делу Бакулина"

Павла Гриба при этапировании в Ростов-на-Дону избили заключенные, отобрали все вещи и еду – отец

Аэропорт "Львов" в нарастил пассажиропоток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА