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02:30 04.07.2018

Посольство Франции надеется привлечь все посольства франкоязычных стран к проведению года французского языка в Украине

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Посольство Франции надеется привлечь все посольства франкоязычных стран к проведению года французского языка в Украине

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич провела встречу с послом Франции в Украине Изабель Дюмон, на которой стороны обсудили проведение Года французского языка в Украине, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

"В сентябре 2018 стартует Год французского языка в Украине - МОН и Посольство Франции в Украине надеются привлечь к его проведению все посольства франкоязычных стран", – говорится в пресс-релизе ведомства во вторник по результатам встречи.

Л.Гриневич представила предварительные предложения по тем мероприятиям, которые могут быть проведены для популяризации французского языка в Украине через сферу образования. В частности речь шла о 49 школах с углубленным изучением французского языка и 1 тыс 220 заведениях, где его изучают как предмет.

Кроме того, она отметила, что сегодня для распространения франкофонии невероятно важна подготовка учителей в педагогических вузах.

Также среди возможностей для поддержки Года французского языка в Украине Л.Гриневич назвала поощрение победителей олимпиад по французскому языку и поддержку учителей французского языка, которые одержат победу в соответствующей номинации конкурса Учитель года.

И.Дюмон поддержала предложения Л.Гриневич.

"Мне очень близки эти предложения, ведь они коррелируют с личным опытом. Когда я трижды побеждала на региональном уровне в языковых олимпиадах во Франции. По результатам одной из побед меня отправили в "Артек" в Украине. И мне кажется, что это сыграло важную роль в том, что я стала послом. Поэтому убеждена, что поощрение победителей конкурсов - как учителей, так и детей, крайне важна", - отметила французский посол.

Л.Гриневич отдельно подчеркнула важность продолжения программы по повышению квалификации учителей Новой украинской школы. Переподготовку в 2018 году проходят 302 учителя французского языка. Педагогам предлагают подготовку по программе PRO FLE, разработанной Международным центром педагогических исследований (CIEP) и Национальным центром дистанционного образования Франции (CNED).

Как сообщается в пресс-релизе, отдельными направлениями работы в рамках Года французского языка также названы расширение количества пришкольных летних языковых лагерей, создание онлайн курса для учителей французского языка, а также проведение совместных мероприятий, где учителя французского со всей Украины смогут свободно общаться и обмениваться опытом.

Теги: #язык #украина #французский #посольство
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